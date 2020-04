Si installa nello scantinato della ex fidanzata e ruba la corrente ai condomini

Ridotti a vivere in uno scantinato di proprietà dell'ex fidanzata di lui, un cubano 42enne e la nuova compagna 44enne si erano allacciati abusivamente ai contatori elettrici del condominio per rubare l'energia. A far scoprire il furto sono stati i continui sbalzi di tensione che hanno insospettito i condomini, che hanno allertato la polizia di Stato, fino a far emergere quello che stava succedendo nello scantinato del palazzo. Secondo quanto emerso il sudamericano era stato legato sentimentalmente a una ragazza residente nel condominio per poi, circa 2 anni fa, interropere il rapporto. La fine della storia d'amore, però, non aveva impedito al 42enne di tenere sia le chiavi dell'appartamento della ex che quelle del garage. Ed è stato proprio nello scantinato che, poco tempo fa, l'uomo è tornato a vivere con la nuova fidanzata il tutto all'insaputa di quella vecchia che ha però iniziato ad accorgersi che qualcosa non andava dai consumi anomali di energia elettrica.

Alla donna è così bastato poco per scoprire che in quel garage, dove non metteva mai piede, si era installato a sua insaputa il cubano con la nuova ragazza. Mossa a pietà per le condizioni economiche in cui la coppia versava, ha acconsentito a farli rimanere per non togliere loro un tetto da sompra la testa rimanendo però ferma sul punto che non usassero l'energia elettrica. E' stato a questo punto che, per ovviare alla situazione, il 42enne si è allacciato abusivamente al contatore di un altro condomino che però si è accorto immediatamente di quello che stava succedendo a causa dei continui sbalzi di tensione. L'uomo, risalendo la linea elettrica, ha infatti scoperto i fili volanti che dalla centralina andavano al garage e ha chiamato la polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che denunciare il sudamericano per furto di energia elettrica e far ripristinare la linea.