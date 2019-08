Si presenta sanguinante in Questura: "Sono stato aggredito con un coccio di bottiglia"

Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 18, un marocchino 18enne si è presentato sanguinante alla porta della Questura di Rimini raccontando di essere stato appena aggredito. Il giovane nordafricano, ferito alle braccia e al collo, è stato soccorso dal personale della polizia di Stato che ha chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari, dopo averlo medicato, lo hanno poi accompagnato in ospedale per le cure del caso. Secondo il racconto della vittima, il 18enne si trovava all'altezza del ponte di Tiberio, in via Bastioni Settentrionali nei pressi del cantiere, quando si è incontrato con un connazionale che gli avrebbe chiesto una sigaretta. Al rifiuto del giovane, il nordafricano l'avrebbe aggredito con un coccio di bottiglia per poi fuggire. Sono in corso le indagini della polizia di Stato per individuare l'aggressore.