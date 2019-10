Si rompe il disco del flessibile, operaio ferito al volto dalle schegge

Momenti di paura per un operaio 50enne che, nel pomeriggio di lunedì, si è ferito al volto mentre stava utilizzando un flessibile. L'incidente si è verificato verso le 15.30 in via Pastora dove, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava smerigliando la cancellata di un'azienda. Per cause ancora in corso di accertamento, il disco dell'attrezzo si sarebbe improvvisamente rotto e una scheggia ha colpito il 50enne al viso. Soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, l'uomo è stato poi trasportato all'Infermi di Rimini dove dovrà essere operato a causa della seria ferita riportata. Al momento i medici hanno espresso una prognosi di 40 giorni.