Si stacca pezzo di cornicione, paura in centro storico

Un frammento di cornicione è crollato a terra nella mattinata di lunedì facendo intervenire i vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 quando, dalla facciata del palazzo che si affaccia su via IV novembre a pochi passi dal Tempio Malatestiano, alcuni pezzi si sono staccati precipitando al suolo. In quel momento, comunque, nessun passante si trovava al di sotto della finestra e non si registrano danni a cose o persone. Il personale del 115 e gli agenti della Municipale hanno provveduto ad interdire la zona e ad effettuare le verifiche di rito per scongiurare ulteriori crolli.