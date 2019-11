Si stacca un cornicione: paura alla Fiera di San Martino, intervengono i pompieri

Piccolo "fuori programma" alla Fiera di San Martino di Santarcangelo. Domenica mattina, infatti, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella centralissima via Don Minzoni per la messa in sicurezza di un cornicione. I pompieri si sono prodigati in un intervento per scongiurare conseguenze alla tante persone in visita alla fiera. "Il mio ringraziamento ai Vigili del fuoco, coordinati dallo staff di sicurezza della fiera, per l’intervento tempestivo - commenta il sindaco Alice Parma - Ottimo lavoro anche a Control Room che attraverso l’app ha dato subito notizia e fornirà aggiornamenti non appena possibile".