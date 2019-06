Si tuffa in mare dalla barca ma "perde" la scaletta, diportista salvato dalla Guardia Costiera

Brutta avventura per un 35enne sammarinese che, nella prima serata di mercoledì, è stato salvato dai militari della Guardia Costiera al largo di Viserba. L'uomo, secondo quanto emerso, era uscito in mare da solo a bordo di una imbarcazione per fare il bagno. Dopo il tuffo, tuttavia, la scaletta per risalire a bordo si era sganciata impedendo così al 35enne di tornare sul natante. Nonostante gli sforzi l'uomo è rimasto bloccato in mare e verso le 20.40, è però riuscito ad afferrare il proprio cellulare e a dare l'allarme alla Capitaeria di porto. E' uscita in mare la motovedetta CP 847, operativa 24 ore su 24 proprio in caso di emergenze, coi militari che sono riusciti a rintracciare il diportista in difficoltà e a recuperarlo. E' stato chiesto quindi l'intervento del 118 per valutare il sammarinese che, comunque, appariva in buone condizioni di salute.