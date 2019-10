"Siamo poveri, rubiamo per fame" e svaligiano il supermercato di alcolici e superalcolici

Intorno alle 12 di mercoledì il personale della polizia di Stato è intervenuto in via Coletti dove, dal Conad City, erano stati segnalati tre individui che stavano facendo sparire la merce dagli scaffali occultandola in uno zaino. Proprio mentre i malviventi stavano uscendo sono incappati negli agenti delle Volanti e, alla vista delle divise, uno dei tre è subito rientrato per cercare di rimettere a posto parte della refurtiva. Dopo averli bloccati, il personale della polizia di Stato ha provveduto ad identificarli ed è emerso che si trattava di un tunisino 27enne, clandestino in Italia, un leccese 55enne e un cubano 43enne tutti già noti alle forze dell'ordine. Mentre gli agenti procedevano per ricostruire la vicenda, il nordafricano è fuggito ma è stato inseguito e acciuffato poco dopo in via Toscanelli.

Il trio, nel tentativo di impietosire il personale delle Volanti, ha spiegato di essere dei senzatetto e di aver rubato solo generi alimentari per sfamarsi ma, al momento della perquisizione, nello zaino che portava l'italiano sono spuntati un bottiglione di vino, 2 bottiglie di superalcolici, una confezione di calzini, una di caramelle e una di insalata mentra, addosso al tunisino, è stata trovata una bottiglia di whisky e un sacco di carbone. Tutto il bottino è stato restituito ai proprietari mentre i tre sono stati arrestati per furto aggravato.