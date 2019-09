Sicurezza nelle scuole, a Coriano procedono a pieno regime i lavori nei giardini e nelle aree verdi

Mancano pochi giorni al suono della campanella e i lavori di sistemazione delle aree esterne di tutti i 10 plessi del comune di Coriano proseguono senza sosta. In questi giorni sono stati abbattuti gli alberi secchi, potati quelli spezzati ed estratti i ceppi lasciati lì negli anni. Un intervento resosi necessario, oltre che per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza delle aree destinate ai bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole, anche per rinnovare il verde dei parchi scolastici affinché ci sia un salutare ciclo vegetativo.

"Come preannunciato e come concordato con la dirigenza degli istituti scolastici, tra la fine di settembre e ottobre avrà luogo la campagna ri piantumazione che vedrà anche coinvolta l’Associazione papa Giovanni XXIII con il progetto “Piantiamo la Speranza”.

Anna Pecci consigliere comunale (con delega all’edilizia scolastica): "Le nostre scuole continuano a cambiare volto, i nostri studenti non solo avranno dei plessi sempre più sicuri e belli da vivere in serenità, ma, grazie ai nuovi alberi avranno anche più ossigeno e soprattutto una adeguata programmazione anche nel ricambio del verde".

Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): ”in questi ultimi anni non abbiamo lesinato in impegno per l’edilizia scolastica, in perfetta e continua collaborazione con la scuola, e i risultati sono tangibili. Solo quest’anno abbiamo investito 273mila euro per interventi edilizi manutenzioni e ammodernamenti e 150mila euro per i soli interventi in aree verdi. L’intervento nelle aree verdi è il giusto completamento di questo impegno a cui tutta questa Amministrazione ha da sempre ritenuto una priorità assoluta.”