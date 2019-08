Sicurezza per Deejay on stage: giorni, aree e vie dove scattano i divieti per vetro, zaini e caschi

Come ogni anno in occasione di Deejay On Stage, nell’area a mare della ferrovia, e precisamente nella zona da viale Battisti (lato Cattolica) a viale Bellini (lato Rimini) fino alla spiaggia, compresi gli stabilimenti balneari e aree adiacenti, nelle giornate del 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24 agosto, dalle ore 19 alle ore 7 del giorno seguente, non sarà possibile: a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro; consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Resta ferma per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali. I gestori avranno cura di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro. Inoltre, in considerazione della nota della Questura di Rimini, nell’area direttamente coinvolta dagli spettacoli (piazzale Roma) non sarà possibile accedere: con lattine o bottiglie di plastica chiuse e/o piene; con caschi e zainetti.