Sicurezza urbana, pattuglie notturne della Municipale fino al 2022

Prosegue anche per il prossimo triennio (2020-2022) il progetto sicurezza urbana notturna – Sun che dal 2013 ha consentito il potenziamento dei servizi di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Rimini. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale nell’ultima seduta, è operativo dal 1° luglio al 31 agosto, dal mercoledì alla domenica, mentre, nel restante periodo dell’anno sarà attivato durante il fine settimana (dall’una di notte alle sette di mattina del sabato e dall’una di notte alle sette di mattina della domenica), oltre che nelle giornate prefestive e festive, nelle occasioni in cui sarà ritenuto necessario (in occasione di festività, eventi istituzionali, culturali e di promozione turistica) o nel caso di specifici servizi di controllo programmati riguardanti la polizia stradale e contrasto al degrado urbano. Le modalità organizzative del gruppo di lavoro saranno flessibili, con la possibilità ad esempio di potenziare l’organico in caso di specifici servizi di controllo, come ad esempio le attività di controllo sulle strade per la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità, oppure per la vendita notturna di alcolici in orari non consentiti o la vigilanza delle aree esposte a fenomeni di degrado urbano. In questo modo sarà possibile per il Comando della Polizia locale fornire una risposta sempre adeguata alle diverse esigenze di presidio del territorio nel corso dell’anno. Per il progetto l’Amministrazione ha stanziato 60.570 euro per ciascuna delle annualità.

“Proseguiamo sul percorso avviato ormai sette anni fa, confortati dai buoni riscontri ottenuti – commenta l’assessore alla Polizia Locale Jamil Sadegholvaad – Si tratta di un progetto flessibile che garantisce una grande operatività sul fronte del contenimento di fenomeni che turbano la vivibilità della città, dal degrado all’incuria degli spazi pubblici, fino alla sicurezza sulle strade. Un notevole impegno, a supporto e in stretta sinergia con le Forze dell’ordine attive sul territorio, ricompensato dai risultati”.