Signora 50enne fa shopping di droga nel parco, arrestato lo spacciatore

Lo shopping di droga nel parco è andato male per una signora 50enne sorpresa, dai carabinieri, mentre acquistava lo stupefacente da un pusher gambiano 33enne. Ad interrompere la transazione, nel pomeriggio di lunedì, sono arrivati i carabinieri che insieme ai colleghi cinofili stavano pattugliando l'area del Parco XXV Aprile. Le mosse dei due non sono passate inosservate ai militari dell'Arma, anche perchè lo spacciatore era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati analoghi. La signora stava acquistando 3 grammi di hashish, ed è stata segnalata in Prefettura come assuntrice. Nelle tasche del pusher, invece, sono spuntati altri 10 grammi della stessa sostanza che sono valsi allo straniero le manette. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 33enne è stato processato per direttissima e il giudice, dopo aver convalidato il fermo, lo ha scarcerato con l'obbligo giornaliero di firma in attesa della prossima udienza.