Esce di casa in auto e sparisce, 86enne non dà più notizie da 4 giorni

E' letteralmente scomparso nel nulla Silvano Righetti, 86enne di Santarcangelo, da quando sabato scorso è uscito di casa a bordo della propria auto e non ha fatto più ritorno. Ore di angoscia per i famigliari che, dopo aver dato l'allarme nella serata del 1 febbraio, hanno iniziato le ricerche dell'anziano rimasto vedovo da una ventina di giorni. Secondo le ricostruzioni Righetti, nella mattinata di sabato, si è allontanato al bordo della propria Fiat Punto e nel pomeriggio è stato visto nella zona di Poggio Berni. Poi più nulla. Quando, alla sera, i parenti si sono accorti che l'auto dell'86enne non era regolarmente parcheggiata e che il cellulare squillava a vuoto sono iniziate le preoccupazioni e si sono rivolti ai carabinieri di Santarcangelo. Il telefonino dell'anziano è stato ritrovato nell'abitazione dell'uomo insieme al portafoglio. Le ricerche sono iniziate in tutta la Valmarecchia e, ad essere battuti, i posti più a rischio nel caso l'86enne avesse avuto intenti suicidi ma nè l'auto nè il suo proprietario sono stati trovati. Le ricerche, nei giorni successivi, sono state estese a tutto l'entroterra e anche alla costa setacciando gli argini del Marecchia, le colline e le macchie di vegetazione.