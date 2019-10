Simularono di essere stati aggrediti per nascondere una rapina

Sono stati ritenuti colpevoli e condannati a 5 anni ciascuno i due cittadini tunisini che, nel febbraio del 2014, misero a segno una violenta rapina ai danni di un nordafricano. I malviventi, di 46 e 34 anni, in quell'occasione aggredirono la loro vittima per impossessarsi di un tablet, un orologio e una catenina d'argento infliggendogli una serie di percosse con calci e pugni, oltre a scagliargli contro una bottiglia di vetro, poi giudicate guaribili in 25 giorni. Nel tentativo di garantirsi l'impunità, i due si erano presentati ai carabinieri raccontando di essere loro le vittime e di essere stati aggrediti dal derubato. Una versione poco convincente che, oltre per rapina aggravata, aveva visto il 46enne e il 34enne finire a processo anche per calunnia.