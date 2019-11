Rubavano i bolidi da strada: smantellata dall'Arma la banda delle moto

I Carabinieri di Riccione hanno eseguito nelle province di Rimini, Milano e Como otto provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di motociclette di un noto marchio italiano, nonché alla ricettazione e al riciclaggio. Le indagini, condotte dal luglio del 2018, a seguito del furto di numerosi moto, commessi tra Rimini, Riccione e Misano Adriatico durante la tappa del mondiale Superbike, hanno consentito di disarticolare il gruppo criminale che, asportate le preziose motociclette, provvedeva a trasportarle nel capoluogo lombardo e a smontarle per poi reimmetterne i pezzi su di un mercato parallelo di pezzi di ricambio. Inoltre, altri sei soggetti, sono stati sottoposti a misure alternative alla detenzione per aver favorito a vario titolo l’operato dell’associazione. I dettagli saranno forniti in una conferenza stampa convocata per venerdì mattina.