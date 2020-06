Sono partiti i lavori per la nuova pista ciclabile di viale Veneto

Sono partiti giovedì mattina i lavori per la pista ciclabile di viale Veneto. Si tratta del tratto lungo 650 metri che parte da viale Veneto incrocio con viale Bergamo fino a viale San Lorenzo, attraverso il parco di viale Crema, collegandosi poi alla pista esistente che da viale San Lorenzo si collega al sottopasso dell'ex Statale 16. I lavori poi proseguiranno per un altro lotto di 1400 metri che prolungherà la pista fino a viale Coriano partendo da viale Sondrio. Quando i lavori saranno completati, la pista ciclabile di viale Veneto, tra percorso nuovo e quello preesistente sarà lunga poco meno di 3 chilometri, per la precisione 2750 metri, e metterà in collegamento la zona a monte della Statale e dell'A14 con la zona dei centri sportivi. Il costo dei lavori che iniziano oggi è di 130.920 euro.

"La pista ciclabile di viale Veneto si candida a diventare un'arteria a mobilità lenta molto importante per la città di Riccione - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, Lea Ermeti -. Riccione ha una buona rete di piste ciclabili, lunga oltre 34 chilometri complessivi, ma oggi le comunità si sono dovute adeguare rapidamente per consentire spostamenti sostenibili e sicuri durante la fase 2 del Covid-19. Spostarsi in bicicletta anche per l'Oms è ritenuto il modo più sicuro e conveniente. Direi anche il più rispettoso nei confronti dell'ambiente, per questo motivo che stiamo lavorando per connettere tutta la città con piste per la mobilità lenta, dal centro studi, al polo sportivo, il centro e il mare".