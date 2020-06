"Sono positivo al Covid, non mi potete arrestare", ricercato smascherato dalla polizia

Giornata di controlli da apere del personale della Polizia di Stato che, martedì, ha pattugliato Rimini riuscendo ad intercettare e ad arrestare tre persone ricercate. Il primo è stato un 60enne di Taranto che, fermato mentre percorreva viale principe Amedeo in bicicletta, è risultato essere evaso dagli arresti domiciliari nonostante gli fosse stato applicato il braccialetto elettronico. Perquisito, il pugliese è stato trovato in possesso di arnesi da scasso: due coltelli da cucina con lama seghettata e piegata ed una torcia. Al momento di mettergli le manette, però, il malvivente ha iniziato ad urlare di essere positivo al Covid e, quindi, di non poter essere arrestato. Si è così reso necessario risalire al medico curante del 60enne e, il professionista, ha smentito categoricamente che il suo paziente potesse essere malato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre nlla giornata di martedì il personale della Squadra mobile ha rintracciato un 45enne finito nei guai per una rapina. Sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale, il malvivente non ha rispettato gli obblighi e per questo è stato arrestato. Discorso analogo per un abruzzese 37enne, già noto alle forze dell'ordine per estorsione, che non ottemperando alle regole dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale è finito ai "Casetti".