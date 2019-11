"Sono stata aggredita in strada", giallo sulla ragazzina vittima di uno sconosciuto

Giallo sulla misteriosa aggressione di una 13enne che sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì a Villa Verucchio. La vittima, secondo quanto emerso, verso le 17 si trovava nei pressi della vacchia stazione e stava tornando dalla biblioteca quando si è fermata in attesa della sorella alla fermata dell'autobus. Qui sarebbe stata raggiunta da un individuo di mezza età che l'avrebbe sgambettata facendola cadere a terra, procurandole la rottura di un dente e delle escoriazioni al ginocchio, per poi fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. Oltre a denunciare la cosa su Facebook, il padre della minorenne si è rivolto anche ai carabinieri d Verucchio dando, però, tre descrizioni diverse del presunto aggressore che, una prima volta, era di colore per poi essere bianco vestito di nero e, alla fine, indiano. Arrivata sul posto, tuttavia, la pattuglia dell'Arma non ha trovato nessuno e nel frattempo la ragazzina si è rivolta ai sanitari per essere refertata.