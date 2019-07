Sorprende i ladri nel negozio, panettiere insegue e fa arrestare i malviventi

Brutta sorpresa per un panettiere di via Vittorio Veneto che, intorno alle 4 nella notte tra lunedì e martedì, andando ad aprire il negozio si è trovato dentro tre malviventi che stavano cercando di rubare. Dopo aver dato l'allarme il proprietario, insieme a un dipendente, si è messo alla caccia dei ladri. Il primo, un minorenne marocchino residente a Mantova, è stato bloccato dal titolare e, nel tentativo di sfuggire, non ha esitato a colpirlo con calci, pugni e spintoni vari all’altezza del petto ma alla fine l’uomo riusciva ad avere la meglio. Nel frattempo è arrivata la pattuglia delle Volanti con gli agenti che sono riusciti ad immobilizzare il giovane e, allo stesso tempo, individuare anche il terzo complice, un 19enne sempre marocchino e residente a Mantova, che era rimasto nascosto all'interno della panetteria dietro a un frigo. Dagli accertamenti è emerso che i tre nordafricani, dopo aver forzato una porta sul retro, erano entrati nel negozio. Mentre il minorenne è stato rilasciato a causa della sua età, il maggiorenne è stato processato per direttissima martedì mattina.