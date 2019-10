Sorprende il ladro mentre ruba nell'abitacolo dell'auto, era un ricercato

Nella serata di lunedì il personale della polizia di Stato è intervenuto a San Giuliano dove era stata segnalata un'animata lite in strada. La pattuglia delle Volanti è così intervenuta in via Vendemini e, al loro arrivo, gli agenti hanno notato una persona a terra che veniva trattenuta a stento da un uomo. Riportata la calma è emerso che il signore che aveva acciuffato il ladro, intorno alle 22.30, si travava davanti alla propria abitazione quando aveva sentito dei rumori sospetti provenire dalla sua auto parcheggiata in strada e poi un tonfo provocato da un vetro spaccato. Intervenuto, la vittima aveva sorpreso il ladro che cercava di allontanarsi dal veicolo danneggiato e lo ha affrontato. Il malvivente, vistosi scoperto, ha cercato di minimizzare la cosa garantendo all'uomo di ripagargli tutti i danni se non avesse chiamato la polizia.

Nel frattempo, un amico della vittima che aveva assistito alla scena, aveva telefonato al 112 facendo accorrere una pattuglia della polizia di Stato e, alla vista dei lampeggianti, il ladro aveva tentato la fuga. Il personale della Questura, dopo aver riportato la calma, ha perquisito il ladro trovandolo in possesso di alcune monete e sotto il veicolo che aveva danneggiato sono state scoperte delle cuffie Apple, delle tessere carburante e un cacciavite con il quale aveva infranto il finestrino. Oramai alle strette, il malvivente ha confessato di aver messo a segno un altro colpo ai danni di un'auto parcheggiata poco lontano. Rintracciato il propriaterio, questi ha riconosciuto nella refurtiva gli oggetti di sua prorpietà.

Il ladro è stato quindi portato in Questura dove, grazie al fotosegnalamento, è emerso che si trattava di un egiziano 24enne già noto alle forze dell'ordine e con numerosi alias. Dalla banca dati è anche spuntato un mandato di cattura in quanto il nordafricano, clandestino in Italia e inottemperante a un ordine di espulsione, era ricercato per dover scontare una pena definitiva di 1 anno e 6 mesi per un cumulo di pene per spaccio, lesioni e rapina. Lo straniero è stato quindi arrestato sia per la rapina impropria di San Giuliano e per l'esecuzione del mandato di cattura.