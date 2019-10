Sorprende il ladro nell'abitacolo dell'auto e viene aggredito

I carabinieri della Tenenza di Cattolica, nella giornata di domenica, hanno arrestato un napoletano 53ennecon l'accusa di rapina. Il partenopeo, secondo quanto emerso, aveva preso di mira una vettura parcheggiata in via Garibaldi e dopo aver infranto il finestrino ha iniziato a rovistare nell'abitacolo in cerca di oggetti di valore. Il malvivente, tuttavia, è stato sorpreso dal proprietario del veicolo che, dopo aver allertato i carabinieri, ha affrontato il 53enne. Il napoletano, vistosi scoperto, non ha esitato ad ad aggredire l'uomo innescando una collutazione che è stata poi interrotta dall'arrivo di una pattuglia dell'Arma. Immobilizzato, il ladro è stato ammanettato e portato in caserma dove è stato arrestato e lunedì mattina comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.