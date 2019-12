Sorpresa al ristorante: arrivano gli ospiti di 'Ballando con le Stelle'

La produzione di "Ballando on the Road 2019", in vista della stagione 2020 su Rai Uno, ha fatto tappa sabato sera a sorpresa al ristorante Quartopiano di Rimini. Milly Carlucci, insieme a Carolyn Smith e ai ballerini di Ballando con le Stelle, sono impegnati a Rimini a caccia di talenti da presentare in trasmissione. Sabato anche una bella serata in allegria al ristorante riminese, conclusa coi dolci del Maestro Roberto Rinaldini.