Sorpreso a rubare in auto il ladro prende a morsi la proprietaria

Il tentativo di rubare all'interno di un'auto lasciata in sosta si è trasformato in una rocambolesca zuffa con la proprietaria che, sorpreso il malvivente sul fatto, è stata presa a morsi dal ladro. Il parapiglia è avvenuto nella mattinata di giovedì in via Rosmini quando la ragazza è ritornata a prendere il proprio veicolo dopo alcune commissioni e, al suo interno, ha notato un giovane che rovistava nell'abitacolo. Vistosi scoperto, in un primo tempo il malvivente si è giustificato dicendo di cercare solo qualche spicciolo e di non voler tornare in galera. La proprietaria, però, ha cercato di bloccarlo mentre nel frattempo aveva già dato l'allarme alla polizia. Ne è nata una zuffa col ladro che, pur di garantirsi la fuga, non ha esitato a mordere la donna al polso. Con grande sangue freddo, l'automobilista non ha desistito ma il malvivente si è divincolato ed è scappato lasciando nelle mani della ragazza il proprio zaino.

Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti e gli agenti, controllando lo zainetto, hanno subito trovato i documenti del malvivente, un 32enne. Nel frattempo, però, il ladro ha avuto la bella pensata di presentarsi in caserma dai carabinieri per denunciare il furto dello zaino. La notizia della sua impresa, però, era già stata diramata alle forze dell'ordine e invece di uscire con la denuncia il malvivente si è guadagnato un paio di manette.