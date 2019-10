Sorpreso a vendere marijuana a un 14enne, pusher in manette

Nel pomeriggio di martedì i carabinieri di Riccione hanno arrestato uno spacciatore sorpreso a vendere marijuana a un ragazzino di appena 14 anni. A finire in manette è stato un riminese 20enne, già noto alle forze dell'ordine e per questo tenuto d'occhio dai militari dell'Arma. Nel corso di un apposito srvizio per contrastare lo spaccio di stupefaceni, i carabinieri hanno notato il pusher che veniva avvicinato da un ragazzino e, dopo aver confabulato tra loro, passava un involucro al minorenne. Intervenuti e bloccati entrambi, nelle tasche del 14enne è stata trovata la dose appena acquistata mentre in quelle del 20enne altri 20 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 165 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Il tutto è valso le manette al pusher che, portato in caserma, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.