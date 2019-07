Sorpreso dal temporale mentre si fa il bagno, turista salvato dalla Capitaneria di porto

Una mattina di terrore per un turista russo che questa mattina è stato salvato dagli uomini della Capitaneria di Porto. Intorno alle 9.40, il bagnante, nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, ha pensato di farsi un bagno all'altezza di piazzale Kennedy. L'uomo è stato sorpreso dal temporale. A far scattare l’allarme il bagnino di salvataggio del Bagno 26 di Rimini che ha segnalato la presenza di un uomo aggrappato alle briccole interne all’area interdetta alla balneazione per i lavori delle vasche di laminazione AUSA. L’uomo, di origini straniere, uscito in mare per un bagno è stato sorpreso dal nubifragio abbattutosi in zona e, non riuscendo a rientrare in spiaggia, si è diretto verso le briccole, a circa 500 metri dalla riva, per cercare riparo in attesa di soccorsi. A raggiungerlo i militari della Capitaneria con una motovedetta e un battello pneumatico. L’uomo in ipotermia e spaventato, è stato affidato poi ai sanitari del 118.

La Capitaneria di Porto di Rimini ribadisce l’importanza di seguire alcune semplici regole al fine di garantire la sicurezza della vita umana in mare, nello specifico, prima di uscire in mare, informarsi sempre sulle condizioni meteomarine e se possibile immergersi sempre in compagnia così da non trovarsi soli in caso di difficoltà o comunque avvisare della propria uscita in mar