Sorpreso sull'autobus senza biglietto, dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri

Mattinata agitata, quella di sabato, sull'autobus della Linea 4 con uno straniero che sorpreso senza biglietto ha dato in escandescenza prendendosela prima coi controllori e poi aggredendo i carabinieri. Il parapiglia è avvenuto intorno alle 10.15 quando un 26enne marocchino è salito sul mezzo pubblico e, dopo poche fermate, sono saliti anche gli addetti della Start Romagna per un controllo. Alla richiesta del biglietto il nordafricano si è rifiutato di mostrarlo e ha iniziato ad inveire contro i controllori per poi dare in escandescenza e prendere a calci le porte dell'autobus con l'intenzione di scardinarle e fuggire. Vista la situazione, il conducente è stato costretto a bloccare il mezzo e a chiedere l'intervento dei carabinieri ma, anche al loro arrivo, il 26enne non si è calmato urlando una serie di insulti al loro indirizzo per poi aggredirli e tentare nuovamente la fuga. Bloccato e ammanettato non senza fatica, il marocchino è stato portato in caserma dove, in un primo tempo, ha fornito delle false generalità. Smascherato dal fotosegnalamento, è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e false indicazioni sulla propria identità. Processato per direttissima lunedì mattina, il 26enne ha patteggiato la pena di mesi 10 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.