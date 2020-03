Sospesa parzialmente la consegna dei farmaci nell'ospedale di Novafeltria

Nell’ambito dell’attuale situazione epidemiologica della provincia di Rimini, si è valutato di sospendere l’apertura del mercoledì del punto di distribuzione diretta di farmaci presso l’Ospedale di Noavafeltria, a partire da mercoledì 1 marzo, fino a data da destinarsi. Il punto di distribuzione resterà aperto nelle giornate di lunedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 13:30 e dalle ore 14 alle ore 15:30. Con l’occasione si ricorda che in questo periodo sono state attivate altre modalità per il ritiro dei farmaci. In dettaglio, a seguito delle indicazioni regionali e di accordi dell’Ausl Romagna con Associazioni di categoria dei farmacisti e con Croce Rossa, e al fine di contrastare le concentrazioni di persone e quindi di contenere il più possibile la trasmissione del Coronavirus, è possibile la consegna di farmaci e dispositivi medici al domicilio del paziente o presso la farmacia di fiducia aperta al pubblico. Tale modalità riguarda quei medicinali abitualmente ritirati presso la distribuzione diretta per i quali non è necessaria rivalutazione da parte dello specialista.

Il servizio di consegna domiciliare - effettuato tramite i volontari di Croce Rossa o altre Associazioni di volontariato – è prioritariamente rivolto a: anziani di età superiore ai 65 anni, disabili, immunodepressi, oncologici, persone Covid positive e in generale persone sole o con rete familiare assente o debole. La consegna può essere attivata dagli utenti, o da loro congiunti, con le seguenti modalità: contattando direttamente il numero verde della Croce Rossa 800.065.510; contattando la farmacia di fiducia anche per i farmaci ritirati in distribuzione diretta; contattando la distribuzione diretta della farmacia ospedaliera del proprio ambito territoriale , ai numeri sotto riportati nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

