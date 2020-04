Sospese le cerimonie religiose, la Diocesi si attrezza con le dirette Tv

Accogliendo l’invito di Papa Francesco a valorizzare la tradizione della preghiera mariana per raccogliere la famiglia in preghiera, la Diocesi di Rimini offre alcune opportunità, lasciando ad ogni parrocchia la valutazione sul loro utilizzo. Si tratta di un modo per valorizzare - e anche rivitalizzare - questa importante tradizione e insieme evitare assembramenti poco gestibili nelle nostre chiese. Inoltre è una importante occasione per continuare quel ritrovarsi in famiglia attorno al vangelo e al rosario, che tante persone hanno sperimentato in questo tempo di emergenza.

Venerdì 1 maggio, alle ore 15: S. Messa in memoria della morte di Sandra Sabattini, presieduta dal Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. Il prossimo 14 giugno era prevista la beatificazione di Sandra Sabattini presso al Fiera di Rimini, ma a causa dell’emergenza sanitaria la festa è stata rimandata. Venerdì 1 maggio la S. Messa sarà trasmessa in diretta da Icaro TV (canale 91).

Venerdì 1 maggio ore 21 presso il santuario di Caravaggio (BG): la Chiesa italiana invita ogni famiglia e comunità a raccogliersi in preghiera per affidare l’Italia a Maria. Collegamento su Icaro TV o TV2000. Preghiera mariana da alcuni santuari mariani e realtà della diocesi, introdotta dal Vescovo di Rimini: dal 4 maggio al 28 maggio, solo dal lunedì al giovedì, alle ore 18,30 su Icaro TV (canale 91) oppure alle ore 20,30 su Icaro 211(canale 211).

Ogni venerdì sera, alle ore 20,30: “Via Lucis” guidata dal Vescovo Francesco.

La Via Lucis è mettersi in cammino con il Risorto. È un modo nuovo di esprimere la gioia pasquale nel terzo millennio.

Domenica, alle ore 11, S. Messa festiva, celebrata dal Vescovo Francesco, e trasmessa in diretta da IcaroTv (canale 91 digitale terrestre) e su Radio Icaro.