Sospetto caso di meningite, ragazza 25enne in coma all'Infermi

E' stata ricoverata nel reparto Rianimazione dell'Infermi di Rimini, dove si trova in coma farmacologico, una 25enne per un sospetto caso di meningite. La ragazza, secondo quanto emerso, ha iniziato a sentirsi male nella giornata di domenica e, con l'aggravarsi delle sue condizioni, è stata trasportata nel nosocomio riminese dove i sintomi hanno fatto pensare ai medici che si possa trattare di una infezione da parte della pericolosa malattia. Avviate le cure del caso, parenti e amici della ragazza sono stati rintracciati dai sanitari per essere sottoposti alla profilassi che è andata avanti per tutta la serata di lunedì. Allo stesso tempo, sono in corso le analisi per determinare il ceppo di meningite che ha colpito la 25enne.

"In media - spiega il dottor Francesco Toni responsabile della Sanità Pubblica - a Rimini riscontriamo una decina di casi ogni anno. Ciascuno ha la sua storia e, singolarmente, effettuiamo una valutazione dei rischi sanitari legati alle persone che sono venute a contatto con il malato stabilendo i protocolli per chi deve essere sottoposto alla terapia di profilassi. L'importante, in questi casi, è fare di tutto perchè non ci sia un secondo caso".