Sosta selvaggia, ambulanza in emergenza non riesce a partire

Un'ambulanza in emergenza è una cosa seria. Per chi è colpito da malore o coinvolto in un incidente stradale anche pochi secondi possono rappresentare la differenza tra la vita e la morte. Soccorsi tempestivi, grazie all'impegno del personale del 118 costretto a driblare il traffico troppo spesso caotico della città, vengono poi vanificati da pochi (per fortuna) maleducati (che si potrebbero definire anche in maniera peggiore) i quali arrivano a bloccare con le proprie auto in sosta addirittura le piazzole delle ambulanze. L'ultimo caso è scoppiato nella mattinata di martedì a Bellaria dove, dal punto di primo soccorso dove i mezzi sono in attesa delle chiamate dalla centrale operativa, un'ambulanza in codice rosso per un problema cardiaco non è potuta partire. Le foto sono più che eloquenti: ben tre le utilitarie che, in barba alla segnaletica, al buon senso e all'educazione, hanno letteralmente chiuso l'accesso impendendo di fatto agli operatori di poter intervenire su un 82enne di Igea che aveva chiamato il 118 per un serio problema cardiaco.

Con l'ambulanza più vicina al luogo dell'intervento bloccata, è stato necessario far intervenire un mezzo da Rimini sprecando minuti preziosi rischiando di compromettere la vita dell'anziano. Nel frattempo, in pazza del Popolo dove si trova l'area di sosta dei mezzi del 118, è stato necessario far intervenire la polizia Municipale che, a sua volta, ha chiesto l'intervento del carroattrezzi per rimuovere i veicoli in sosta vietata. I proprietari, adesso, rischiano anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio e, se il paziente dovesse morire, si aggiungerebbe anche quella per omicidio preterintenzionale. La situazione, tuttavia, è stata più volte segnalata dagli addetti di Romagna Soccorso, che operano sulle ambulanze, ma ciclicamente si ripete e, puntualmente, vede dei picchi nei giorni di mercato.