Sostegno del Governo per i centri estivi, Croatti (M5S): "Oltre 725mila euro per il Riminese"

“Il governo è al fianco dei Comuni nel potenziamento dei centri estivi. Sono 135 i milioni previsti dal decreto Rilancio per i 6.147 Comuni impegnati nell’organizzazione delle attività per i minori tra i 3 e i 14 anni nei mesi da giugno a settembre 2020 - afferma il Senatore dell'M5S Marco Croatti - Saranno destinati ad interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Uno stanziamento diretto del Governo indispensabile per sostenere gli enti locali in una delicata fase di ripartenza dopo l’emergenza Covid-19”.

Continua Croatti: “Ai Comuni della nostra regione andranno oltre 9,5 milioni di euro. Oltre 725 mila euro nella nostra provincia. I criteri di ripartizione dei finanziamenti sono basati sulla popolazione di bambini e minori tra i 3 e i 14 anni presente in ciascun Comune”.

Il senatore Cinque stelle ricorda inoltre le altre misure di sostegno stabilite dal Decreto Rilancio. "Le famiglie

potranno richiedere il bonus per baby sitter o per il centro estivo, ogni nucleo familiare potrà vedersi riconosciuto un contributo fino a 2.000 euro. Misure fondamentali, in vista della stagione estiva, per aiutare e sostenere le famiglie in un periodo di grande difficoltà, soprattutto quelle con minori che più di altre hanno

subito gli effetti del lockdown”.

Il riparto per i comuni della Provincia di Rimini con il dettaglio del numero di bambini tra i 3 e i 14 anni:

Rimini (14.787) 320.641,91 €

Bellaria-Igea Marina (2.209) 47.900,05 €

Casteldelci (30) 650,52 €

Cattolica (1.594) 34.564,36 €

Coriano (1.156) 25.066,75 €

Gemmano (112) 2.428,61 €

Maiolo (75) 1.626,30 €

Misano (1.475) 31.983,96 €

Mondaino (119) 2.580,40 €

Montefiore Conca (247) 5.355,96 €

Montegridolfo (102) 2.211,77 €

Montescudo Montecolombo (844) 18.301,33 €

Morciano (808) 17.520,71 €

Novafeltria (641) 13.899,47 €

Poggio Torriana (604) 13.097,16 €

Riccione (3.260) 70.689,97 €

Saludecio (325) 7.047,31 €

San Clemente (738) 16.002,82 €

San Giovanni in Marignano (1.022) 22.161,09 €

San Leo (330) 7.155,73 €

Sant’Agata Feltria (137) 2.970,71 €

Santarcangelo (2.327) 50.458,76 €

Verucchio (1.116) 24.199,39 €