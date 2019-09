'Sotto il sole di Riccione' arriva Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti

Reduce dal concerto-evento al Circo Massimo, dove 45.000 persone hanno confermato lo strepitoso successo del cantautore romano, Tommaso Paradiso sarà a Riccione il prossimo 4 ottobre per girare un cameo nel nuovo film a firma Lucky Red.

Per l’occasione, il sindaco Renata Tosi consegnerà simbolicamente la cittadinanza onoraria all’artista che salirà sul palco di piazzale Roma per uno speciale ed esclusivo show case che in parte verrà utilizzato per il film che sarà girato in città.

Come anticipato qualche settimana fa, Riccione sarà infatti il set di un film a cura della casa cinematografica guidata da Andrea Occhipinti che ha prodotto e distribuito in questi anni numerose pellicole di successo e che sta lavorando a questo nuovo progetto con un partner internazionale.

Già iniziati da tempo i sopralluoghi per un film dall’anima giovane e fresca, ambientato in una delle tanti estati che rendono uniche le vacanze a Riccione.

Una delle scene principali del film sarà ambientata ad un concerto che vedrà, appunto, il cameo di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e come palcoscenico la grande arena sul mare di piazzale Roma.

E, a proposito di cinema, Tommaso Paradiso, nel cui repertorio ha indubbiamente un posto di primo piano la hit del 2017 Riccione, sta lavorando alla scrittura del suo film che lo vedrà al debutto alla regia.

Per il pubblico ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente allo show case e di prendere parte alle riprese del film con le modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.