"Sotto il sole di Riccione", la Perla Verde presenta la campagna per l'estate 2020

"Una conferenza stampa particolarmente difficile perchè, in questo periodo dell'anno, eravamo abituati a un vero e proprio evento per presentare la campagna promozionale per l'estate di Riccione". Esordisce così Stefano Caldari, assessore al Turismo della Perla Verde, nell'introdurre l'incontro di giovedì mattina. "Eravamo partiti già a dicembre per immaginare la stagione 2020 che, senza tema di smentita, sarebbe potuta essere una delle più straordinarie della città per qualità di eventi - prosegue Caldari. - Questo non vuol dire che la città non tornerà ad essere grande: significa solo che è tutto rinviato e, per quest'anno, abbiamo comunque fatto un buon lavoro. Siamo partiti guardando al passato, quando dal nulla è stato creato il turismo balneare, e nel rispetto di quello che è successo una ripartenza che non può parlare di eventi per un turismo diverso. Il mare, il sole e la spiaggia continueranno ad esserci e, per assurdo, potrà essere qualcosa di più comodo ed esclusivo viste le distanze che si dovranno mantenere. Abbiamo comunque mantenuto tutti i contatti aperti e, in caso fosse possibile, siamo pronti ai grandi eventi".

"Il progetto per l'estate 2020 - ha spiegato il creatore Luca Sarti - è stato rimodulato a causa del momento attuale. Partendo dalla ricerca di un'immagine che affondasse le radici nelle tradizioni della Riviera, analizzando l'immaginario collettivo dai primi del '900 ad oggi, che sono rimaste nel tempo. Emozioni veicolate attraverso degli elementi iconici come il sole, simbolo della vita, ed è proprio da questo che vogliamo ripartire. Il manifesto è accompagnato dal testo "Sotto il sole di Riccione 2020" per comunicare a tutte le città che la Perla Verde c'è. La campagna, oltre che sulla stampa, sarà molto social e accompagnata da gadget".

Per presentare la stagione, il Comune ha annunciato una grande campagna promozionale in tutti i capoluoghi dell'Emilia romagna mettendo in campo, come ha sottolineato Caldari, "un forte impegno economico, sui 35mila euro, senza poter contare sulle risorse della tassa di soggiorno". "Anche se non ho presentato il classico cartellone scoppiettante - ha concluso l'assessore - sono felice lo stesso per la ripartenza di Riccione".