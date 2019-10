Sotto la carena dello scooter il deposito della cocaina

Nel pomeriggio di mercoledì, durante i controlli del territorio, una pattuglia dei carabinieri ha notato un individuo sospetto nella zona di Miramare. L'umo, un 39enne kosovaro già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato visto armeggiare attorno a uno scooter parcheggiato e poi, dopo aver prelevato qualcose, allontanarsi in bicicletta con fare guardingo. I militari hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo e, nel corso della perquisizione, dal borsello dello straniero sono spuntate 3 dosi di cocaina. Bloccato, anche lo scooter è stato ispezionato e sotto la carena sono state scoperte altre 7 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 7 grammi. Il tutto è vslso le manette al kosovaro che, portato in caserma, è stato arrestato per detenzione e speccio di stupefacenti. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 39enne è stato processato per direttissima giovedì mattina con il giudice che, nel convalidare il fermo, ha disposto per l'uomo l'obbligo di dimora a Rimini in attesa della prossima udienza.