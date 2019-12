Spaccata nella boutique, razzia di costosi capi di abbigliamento e borse griffate

Un ricco bottino da diverse migliaia di euro quello messo a segno dai malviventi che, nel cuore della notte tra domenica e lunedì, hanno colpito ha Riccione la boutique Gaudenzi di via Ippolito Nievo. I ladri, almeno 5 persone, sono entrati in azione pochi minuti prima delle 5 sfondando la vetrina del negozio con una vettura. Una volta dentro hanno fatto razzia di borse e capi d'abbigliamento firmati e, dopo averli stipati nell'auto, sono fuggiti a tutta velocità mentre scattava l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i carabinieri. Nonostante il tempestivo intervento dei militari dell'Arma, la boutique era già stata ripulita e i malviventi avevano fatto perdere le loro tracce. Sono scattate le ricerche che, all'alba di lunedì, hanno permesso agli inquirenti di recuperare l'auto usata dai malviventi e abbandonata per continuare la fuga su un mezzo "pulito". Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, che hanno immortalato i componenti della banda, i cui filmati sono stati acquisiti dai carabinieri con la speranza di trovare nei fotogrammi elementi utili per identificare gli autori del colpo