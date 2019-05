Boutique nel mirino, la spaccata frutta un ricco bottino di capi firmati

Nuovo colpo della "Banda della Tipo", il gruppo di malviventi che sta tenendo in scacco le attività commerciali nella zona sud della provincia di Rimini preferendo, in particolar modo, le boutique di capi griffati. Dopo quella del 17 aprile, che a Riccione aveva visto venire depredato il negozio Corridoni con un bottino da 80mila euro, e quella del 9 maggio, sempre nella Perla Verde ai danni de "Le proposte di Laura" dove erano spariti abiti per 40mila euro, i malviventi si sono trasferiti a Cattolica dove hanno preso di mira lo "Spazio Pritelli" di piazza Mercato. Come da copione si sono presentati sul posto, nella notte tra domenica e lunedì, verso le 2.30 con una Fiat Tipo rubata utilizzando la vettura come ariete per sfondare la vetrina.

Nonostante l'entrata in funzione dell'allarme, in pochi minuti i ladri hanno ripulito gli scaffali facendo incetta di capi firmati per un valore di 40mila euro per poi fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. L'auto, utilizzata per il colpo, è stata ritrovata poco lontano segno che il gruppo aveva un mezzo "pulito" da usare per la fuga. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un'attività commerciale poco distante e, dalle immagini, sarebbe emerso che almeno due dei componenti della banda sono delle donne.