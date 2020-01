Spaccata di capodanno, durante il veglione depredata la parafarmacia

Ha atteso la mezzanotte, forse per confondersi con i botti di capodanno, il malvivente che ha messo a segno una spaccata ai danni della parafarmacia "D'Annunzio" nell'omonimo viale di Riccione. L'uomo ha utilizzato una mazza di ferro per fracassare la vetrina del negozio e, una volta dentro, si è precipitato sul registratore di cassa per portarlo via. L'allarme ha fatto accorrere una pattuglia dei carabinieri ma, all'arrivo dei militari dell'Arma, il malvivente era già fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti sui filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per identificare il ladro.