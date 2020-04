Spaccata in pieno giorno, ripulita dal malvivente una tabaccheria

Spaccata in pieno giorno con un malviente che, approfittando della pausa paranzo, ha ripulito una tabaccheria. Ad essere presa di mira è stata la rivendita all'incrocio tra le vie Lagomaggio e Praga quando, verso le 13, l'attività ha chiuso i battenti. Il ladro, dopo aver infranto un vetro, è riuscito ad entrare all'interno del negozio facendo man bassa di quanto trovato a portata di mano per poi fuggire indisturbato mentre scattava l'allarme che ha fatto accorere sul posto i carabinieri. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione e sono partite le indagini per riuscire ad individuare l'autore del colpo.

