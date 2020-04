Spaccata nel negozio di canapa, rubate lampade e fertilizzanti per coltivare la "maria"

Spaccata nella notte tra giovedì e venerdì, a Rimini, dove ad essere preso di mira è stato un negozio di canapa in via Caduti di Marzabotto. Il malvivente, approfittando dell'oscurità, ha utilizzato la grata di un tombino per fracassare la vetrata. Una volta dentro ha fatto sparire due lampade per la coltivazione di marijuana e diversi fertilizzanti per far crescere rigogliosamente le piantine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato e sono in corso le indagini per cercare di risalire all'autore.

