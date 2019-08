Spaccia "caramelle" di cocaina: arrestato in flagrante dai Carabinieri

Un barese di 40 anni, da anni residente nel riminese e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella serata di venerdì dai Carabinieri di Bellaria Igea Marina, guidati dal luogotenente Antonio Amato, in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso in via Rubicone mentre cedeva due dosi di cocaina da un grammo ciascuna ad un bellariese di 53 anni, ricevendo in cambio la somma di 180 euro. La successiva perquisizione personale a carico dell’arrestato consentiva di rinvenire due ulteriori dosi della medesima sostanza, dal peso di 18,5 grammi, circa 30 grammi di marijuana, nonché materiale vario per il confezionamento delle sostanze, il tutto sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Al termine dell’udienza di convalida svoltasi sabato mattina, l’uomo è stato condannato ad 1 anno ed 11 mesi di reclusione, oltre al pagamento di euro 3.500 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Prosegue quindi con incisività l’attività posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del capitano Sabato Landi, che, con l’entrata nel vivo della stagione estiva, grazie anche ai militari di rinforzo inviati in Provincia dal Comando Generale dell’Arma, come disposto dal comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, colonnello Giuseppe Sportelli. "L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini - viene rimarcato -. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati".