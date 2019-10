Spacciatore fermato al bar con 11 dosi di cocaina pronte per lo spaccio

Nella serata di giovedì, durante il controllo avventori di un bar di viale regina Elena frequentato da stranieri, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore. Il personale dela Questura, verso le 23, si è presentato nel locale per identificare i presenti e, tra questi, un albanese 24enne ha subito iniziato a dare segni di nervosismo. Nonostante la regolarità dei documenti, il giovane era particolarmente agitato per la presenza delle divise tanto che gli agenti gli hanno chiesto più volte se aveva della droga con sè. Alla risposta negativa, il 24enne è stato perquisito e, dalle sue tasche, sono spuntate 11 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e nel divano dove era seduto è spuntata una ulteriore bustina con lo stesso stupefacente. La "neve" è costata le manette all'albanese che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.