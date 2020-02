Spacciatore in trasferta allestisce mercatino nel parcheggio della discoteca

Nel pomeriggio di domenica i carabinieri di Rimini hanno arrestato un giovane pusher in trasferta pizzicato, nel parcheggio di una discoteca, mentre allestiva un mercatino di stupefacenti. A finire in manette è stato un 27enne di Mantova che è stato segnalato ai militari dell'Arma mentre, con fare sospetto, si aggirava tra i capannelli di altri giovani per offire loro qualcosa. I carabinieri hanno così iniziato a tenerlo sott'occhio fino a quando, nel parcheggio, ha consegnato a un acquirente un involucro. Le divise sono intervenute per bloccare la vendita. Il 27enne è stato perquisito e, nelle sue tasche, sono spuntate 19 pasticche di ecstasy e 7 dosi di ketamina per un peso complessivo di 5 grammi. Ammanettato e portato in caserma, il mantovano è stato processato per direttissima lunedì mattina. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto la liberazione del 27enne in attesa della prossima udienza.