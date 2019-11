Spacciatore incappa nel controllo dei carabinieri, pizzicato con dosi di hashish

Nella notte del 14 novembre una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Misano ha arrestato un 20enne della provincia di Pesaro Urbino, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, secondo quanto emerso, è incappato in un controllo stradale dell'Arma mentre si trovava al volante della propria vettura. Alla vista delle divise, che gli chiedevano i documenti di rito, il 20enne si è subito mostrato eccessivamente nervoso tanto da insospettire i carabinieri. Un controllo più approfondito e una perqusizione personale hanno permesso di trovare 30 grammi di hashish, in parte già suddivisi e pronti per lo spaccio. Gli accertamenti sono poi proseguito a casa del giovane dono sono spuntati altri 14,5 grammi della stessa sostanza che hanno fruttato le manette al 20enne.