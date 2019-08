Spacciatore pizzicato in flagranza mentre vende eroina per strada

Nella serata di martedì, durante una serie di controlli del territorio, una pattuglia dei carabinieri stava transitando lungo via dell'Abete quando i militari hanno notato due giovani in atteggiamento sospetto. Uno dei due ha allungato un involucro all'altro e, a questo punto, le divise sono entrate in azione bloccandoli entrambi. E' emerso che, a cedere una dose da un grammo di eroina per 35 euro era stato un 36enne già noto alle forze dell'ordine mentre l'acquirente, poi segnalato in prefettura come assuntore era un 23enne. Il pusher è stato perquisito e nelle sue tasche sono spuntati altri 12 grammi della stessa sostanza oltre a 2 dosi da 1 grammo di cocaina. Ammanettato e portato in caserma, lo spacciatore è stato processato mercoledì mattina per direttissima dove ha patteggiato 1 anno di reclusione e la multa di 900 euro. Il giudice, quindi, lo ha sottoposto al regime dell’obbligo di dimora nella sua abitazione.