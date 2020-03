Spacciava hashish ai giovani, arrestato un uomo di 63 anni

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri della Tenenza di Cattolica, nel corso del servizio di perlustrazione e controllo del territorio nelle vie del centro cittadino, hanno tratto in arresto, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un 63enne esidente a Cattolica. In particolare, i militari hanno sorpreso il soggetto mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane del luogo. I due, immediatamente bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione ed in particolare l’acquirente è stato trovato in possesso di 17 grami di Hashish. Così sono scattati gli accertamenti di rito e si è proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha consentito di raccogliere ulteriori utili elementi a suo carico. Infatti, accuratamente occultate all’interno del proprio appartamento deteneva altri 120 grammi di hashish suddivisa in dosi, nonché tutto il materiale utile al confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 80 euro, verosimilmente ritenute provento dell’attività illecita. Condotto presso gli uffici della Tenenza di cattolica, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo per direttissima.