Spaccio a Borgo Marina, vende droga a un 19enne: pusher arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini martedì sera hanno arrestato in flagranza F. A., marocchino classe 1985, mentre stava spacciando nel quartiere di Borgo Marina. L’uomo è stato sorpreso nei pressi della Stazione Ferroviaria mentre cedeva una dose di hashish da mezzo grammo ad un diciannovenne riminese, ricevendo in cambio la somma di cinque euro. Durante la perquisizione personale gli è stata trovata addosso un'ulteriore dose da mezzo grammo. Condotti in caserma, l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacente, mentre F.A., espletate le formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Mercoledì mattina l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato condannato sette mesi di reclusione con pena sospesa e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Continueranno i servizi di prevenzione e contrasto, affiancando alla perlustrazione del territorio un'attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.