Spaccio nella zona del porto, pusher recidivo di nuovo in manette

E' ricaduto nella nete dei carabinieri un gambiano 21enne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a spacciare nella zona del porto di Rimini. Nella tarda serata di sabato i militari dell'Arma della stazione di via destra del Porto, durante una serie di controlli in uniforme e in abiti civili, hanno notato il giovane o fermo nei pressi della ruota sopanoramica che stava confabulando con altri due ragazzi. Il trio è stato tenuto d'occhio fino a quanfo il ganese ha allungato un involucro sospetto e, i carabinieri, sono entrati in azione bloccando tutti. E' emerso che il 21enne aveva appena ceduto agli acquirenti, due 30enni bolognesi, un grammo di marijuana per 10 euro. Lo straniero è stato perquisito e, nelle sue tasche, sono spuntati altri 7 grammi della stessa sostanza che gli sono valsi le manette per spaccio mentre, gli italiani, sono stati segnalati in Prefettura come assuntori. Il gambiano è stato trattenuto in camera di sicurezza e processato per direttissima lunedì mattina. Il giudice lo ha condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa.