Spaccio sulla spiaggia libera, tra i clienti un gruppo di minorenni

E' di tre pusher in manette il bilancio dei controlli fatti dalla polizia di Stato nella notte tra il 14 e il 15 di agosto nella zona della spiaggia libera di Rimini. A finire in manette sono stati, con l'accusa di spaccio a minorenni, un 21enne italiano e un cittadino del Gambia di 19 anni, quest'ultimo residente in un centro di accoglienza di Milano, pizzicati in flagranza verso le 2 di notte. Gli agenti in borghese, che si trovavano in piazzale Boscovich, avevano notato un gruppo di 6 ragazzini, tutti tra i 14 e i 16 anni, che parlottavano con fare sospetto con il 21enne il quale, a sua volta, faceva la spola tra il crocicchio di giovanissimi e il gambiano che si trovava su un moscone. Chiesti i rinforzi, hanno fermato in flagranza l'italiano che cedeva una dose di 2,5 grammi di marijuana ai ragazzini. Il personale della polizia di Stato, col supporto del cane antidroga, si è poi concentrato sull'africano che alla vista delle divise ha iniziato a dare segni di nervosismo cercando di nascondere un buco che aveva fatto sulla sabbia. Il fiuto di Jago, però, non è stato ingannato e ha segnalato immediatamente la presenza dello stupefacente trovando così altri 7,5 grammi di marijuana e 1,5 di hashihs. Sia l'italiano che lo straniero sono stati quindi ammanettati e portati in Questura.

Il terzo spacciatore, invece, è un 24enne di Vignola che è stato controllato sempre in piazzale Boscovich. Anche questa volta ad essere fondamentale è stato il naso di Jago che ha subito indicato il giovane e, soprattutto, il suo zaino. Alle richieste degli agenti se avesse della droga con se, il ragazzo ha giurato e spergiurato si essere "pulito" ma una perquisizione ha permesso di trovare 3,5 grammi di marijuana e 3 di ketamina, oltre a 140 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio, che sono valse le manette ai polsi del 24enne.