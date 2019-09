Specializzarsi nelle tecniche di web–marketing applicate al turismo: al via il corso gratuito Ifts

Una specializzazione che può diventare un’opportunità di lavoro nel campo turistico. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito in "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio" dell’Istruzione Formazione Tecnica Superiore (Ifts). Il tecnico è in grado di creare, promuovere e vendere prodotti e servizi turistici di strutture alberghiere, reti di imprese e destinazioni, utilizzando strategie di marketing, web e social marketing. Le selezioni sono aperte a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso al corso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione professionale. Possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. Sono richieste conoscenze relative all’informatica di base (Ecdl – livello utente generico), lingua inglese (livello B1 Framework europeo), principi di comunicazione interpersonale, comunicazione scritta e marketing, struttura dell’industria dell’ospitalità.

Il percorso ha una durata di 800 ore di cui 320 di stage, la frequenza è da novembre 2019 a luglio 2020. Gli argomenti spaziano dalla conoscenza del sistema turistico locale alle tecniche di marketing per la valorizzazione del territorio, fino alle tecniche più innovative di promozione attraverso il web: revenue management, storytelling, booking online, siti corporate e mobile, utilizzo dei social. I docenti sono esperti del settore, le lezioni sono pratiche e ricche di testimonianze, visite guidate, progetti reali per le imprese che appoggiano il progetto. Questo percorso vanta l’appoggio di diverse tipologie di imprese, proprio per dare la possibilità ai partecipanti di capire al meglio tutte le specializzazioni del web marketing turistico. Al termine del percorso è previsto un esame finale e il rilascio del Certificato di specializzazione tecnica superiore.