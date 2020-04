Spesa sicura a chilometro zero, il mercato dei contadini arriva in piazza Marini

Torna sabato 2 maggio, dopo la sospensione disposta dalle misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, il Mercato Contadino di Santarcangelo promosso e gestito da Coldiretti Rimini e CIA Romagna. Come sottolineato nei giorni scorsi dalla sindaca Parma, secondo la quale “l’agricoltura può essere uno dei motori della ripartenza”, gli imprenditori agricoli, che anche durante questi mesi di 'lockdown' non si sono mai fermati continuando a lavorare per garantire beni di prima necessità alla popolazione, sono pronti a fare la propria parte. A partire dalla riattivazione del mercato che si svolgerà in piazza Marini (anziché nel piazzale Francolini) dalle 7.30 alle 12.30 e che li vedrà protagonisti insieme alle loro eccellenze a km zero.

Dato che a seguito delle prescrizioni sanitarie si era creata una notevole “pressione” dei consumatori sulle attività di vendita di generi alimentari in sede fissa (esercizi di vicinato e supermercati), con consistenti file di persone in prossimità dei negozi stessi, la riattivazione del Mercato contadino comunale, che si svolge all'aperto e con accessi all'area contingentati, consente ora di integrare in modo complementare l’offerta dei prodotti alimentari e di garantire ai cittadini-consumatori nuove possibilità di spesa sicura e a km zero. Comprare locale, infatti, significa sostenere concretamente, soprattutto in questo momento di difficoltà, l'economia del proprio territorio.

Al fine di ottimizzare la viabilità nell'area, è previsto il divieto di circolazione e sosta anche nelle vie Ludovico Marini e Daniele Felici (nel tratto compreso tra via Portici Torlonia e via Andrea Costa). Come sempre le forze dell'ordine locali vigileranno al fine di scongiurare qualsiasi assembramento e consentire un regolare svolgimento del mercato.