Spot choc a danno della Riviera per promuovere la Calabria, rispetto al nord a rischio Covid

Un vero e proprio colpo basso alla riviera adriatica lo ha assestato uno spot firmato dal "massmediologo" Kalus Davi. Nel video si vedono alcune immagini delle spiagge del nord Italia come Jesolo, Riccione, Rimini o Rapallo e nella sostanza del messaggio viene detto, in modo neanche troppo subliminale: "Venite in vacanza da noi il nord é inquinato ed a rischio covid".

Con "noi" si intende Locride, in Calabria, i cui sindaci hanno commissionato la pubblicità a Klaus Davi, che è anche consigliere comunale di minoranza a San Luca in provincia di Reggio Calabria.

Nelle didascalie che seguono una vecchia foto di Riccione si può leggere: "Un tempo queste erano mete meravigliose del turismo mondiale ma oggi con il dilagare dell’epidemia nel nord Italia non sarà più possibile praticare una cultura di massa del turismo con un sistematico sfruttamento del suolo e un impatto ambientale devastante". Dopo avere paventato uno scenario di questo tipo passa poi a mostrare le bellezze della Calabria spiegando che in Italia c'è un luogo dove ci sono cultura e rispetto del suolo.

L’associazione Comuni della Locride ha intenzione di diffondere lo spot (due minuti, ma ci sono anche versioni ridotte) sulle tv e nei social. Si invitano i turisti ad andare al sud invece che al nord, “dove andare in vacanza potrebbe essere un azzardo”.

Sotto il titolo "Riviera dei gelsomini – La Calabria da scoprire" (sulla costa ionica) si legge: "Politiche ambientali e sanitarie suicide, orientate al business hanno distrutto la sanità e consentito all’inquinamento di esplodere e causare migliaia di morti". E Davi rincari rincara la dose evidenziando nello spot che in "Calabria il distanziamento sociale si pratica da tremila anni. Una forma di civiltà e di rispetto che ha preservato queste terre da un contagio di massa come é avvenuto altrove". Per mostrare poi una carrellata di foto delle spiagge del sud mozzafiato precedeute da quelle affolate delle mete settentrionali.